A Roma scatta il divieto di circolazione permanente per le auto diesel euro 3 nella zona a traffico limitato dell'Anello ferroviario. Una misura disposta dalla sindaca Virginia Raggi per il periodo dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020 come misura "a contenere l’inquinamento e a salvaguardare la salute dei romani, nel quadro degli impegni assunti da Roma per la lotta ai cambiamenti climatici e in linea con il Pums (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile), approvato ad agosto e ora in attesa delle osservazioni dei cittadini", si legge sul portale del dipartimento di tutela ambientale..

Il divieto per i mezzi diesel euro3 è in vigore dal lunedì al venerdì, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 tranne che nei giorni festivi infrasettimanali. Sono comunque previste deroghe: le limitazioni non riguardano i veicoli delle persone diversamente abili, quelli di emergenza e soccorso, i mezzi della polizia, quelli adibiti al trasporto collettivo pubblico e altre categorie. Lo stop dovrebbe riguardare in totale circa 230mila auto in circolazione nella Capitale.

Le regole per il trasporto merci

Per quanto riguarda i veicoli che trasportano merci, è previsto un periodo transitorio fino al 31 marzo 2020. In questa prima fase il divieto per gli Euro3 sarà in vigore in settimana in due fasce orarie: 7.30-10.30 e 16.30-20.30. Confermati infine i blocchi del traffico dei veicoli più inquinanti nella Ztl Fascia Verde (benzina fino a Euro1, diesel fino a Euro2) e nella Ztl Anello ferroviario.