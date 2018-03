Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Roma dai carabinieri dopo aver picchiato i suoi figli per strada. Il 39enne, un istruttore di tennis, è stato notato da alcuni passanti mentre in una traversa di viale Somalia, al Salario, ha iniziato a strattonare e a colpire con schiaffi al volto i suoi due bambini di 10 e 12 anni. Ad assistere alla scena anche un Generale dei carabinieri in congedo, che ha chiamato il 112 per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Una pattuglia di carabinieri della Stazione Roma viale Libia ha raggiunto il punto indicato e ha controllato l'uomo, che alla vista dei militari ha da subito mostrato un forte nervosismo. In pochi minuti si è capito il perché: il 39enne, da tempo separato dalla moglie e madre dei bimbi proprio a causa di numerosi episodi di violenza denunciati dalla sua ex, aveva ricevuto il provvedimento di allontanamento dall’abitazione in cui gli ex coniugi vivevano e aveva perso la responsabilità genitoriale.

Preso dalla voglia di rivedere i suoi figli, senza alcuna autorizzazione e all’insaputa dell’ex moglie, si è appostato sotto la sua vecchia abitazione attendendo che i figli rientrassero da scuola per incontrarli. Quando i bambini lo hanno visto, però, hanno cercato di divincolarsi, iniziando a urlare: il 39enne ha perso nuovamente il controllo iniziando a picchiare i piccoli davanti ai passanti. Il gesto gli aperto le porte del carcere di Regina Coeli con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo resta adesso a disposizione dell'Autorità giudiziaria: i bambini, per fortuna, a parte lo spavento non hanno riportato lesioni fisiche e sono tornati dalla loro madre.