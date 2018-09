in foto: Foto di repertorio

Aggiornamento 12: Era un falso allarme, l'oggetto segnalato da un cittadino è risultato innocuo. Si trattava di una cinta di cuoio con della carta. Al vaglio dei carabinieri tutte le ipotesi per capire se l'oggetto sia stato lasciato volontariamente o meno.

Pacco sospetto vicino alla lapide commemorativa di Aldo Moro in via Mario Fani, quartiere Camilluccia a Roma. Questa mattina, stando a quanto si apprende, un passante ha segnalato al numero di emergenza 112 un oggetto rivestito in cuoio con degli involucri di carta sul marciapiede di via Stresa, a Roma. L'oggetto si trova poco distante dalla lapide commemorativa di Aldo Moro e della sua scorta in via Fani, luogo in cui le Brigate Rosse rapirono l'onorevole. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri e i militari della Compagnia Trionfale. L'intera zona è stata isolata e transennata in attesa delle verifiche da parte delle forze dell'ordine. Via Fani è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale, mentre su via della Camilluccia il traffico è completamente bloccato.