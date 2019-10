in foto: metro Ottaviano linea A

Alle 16,51 è arrivata una segnalazione in questura per un pacco sospetto all'altezza del civico 15 di via Barletta, quartiere Prati a Roma. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica da parte degli artificieri e per precauzione è stata chiusa la stazione della Metro A Ottaviano, dove i treni transitano senza fermarsi. "Sulla Metro A è stata chiusa la stazione Ottaviano per un intervento delle forze dell'ordine nell'area esterna circostante la stazione. I treni transitano senza fermarsi. Utilizzare stazioni Lepanto e Cipro", si legge sul profilo Twitter di Atac. L'area è stata isolata e, come detto, sono in corso le verifiche.

Aggiornamento: riaperta la stazione Ottaviano

Aggiornamento: "Riattivata la stazione di Ottaviano, terminato intervento delle Forze dell'ordine nell'area esterna alla stazione", si legge alle 17,27 sul profilo Twitter di Atac. Nel pacco non è stato trovato niente di pericoloso dagli artificieri. L'area sottoposta a verifica da parte delle forze dell'ordine è stata liberata da nastri e transenne.