Da oggi è online il sito RomaAiutaRoma, che racchiude tutte le informazioni per i cittadini della Capitale costretti alla quarantena domiciliare a causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus. Sul portale, annunciato oggi dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, ci sono numeri utili, le informazioni su tutti i supermercati e le associazioni che portano la spesa a domicilio, i servizi offerti da ogni municipio della Capitale. "Sarà possibile, infatti, segnalare criticità e bisogni, offrire servizi per la comunità, conoscere tutti i contenuti che Roma Capitale sta rendendo disponibili giorno dopo giorno per portare la cultura e lo svago direttamente nelle case dei cittadini. Durante queste giornate delicate ognuno sta facendo la propria parte", ha dichairato la sindaca Raggi nel corso di una diretta Facebook.

Raggi: "Questa piattaforma vuole coinvolgere tutti"

"C'è chi è impegnato in prima linea e chi sta aiutando la collettività rimanendo a casa per contenere e frenare il contagio. Questa piattaforma digitale vuole coinvolgere tutti. Perché solo insieme, con determinazione e responsabilità, riusciremo a superare questa emergenza", ha detto ancora la sindaca.

Sul sito c'è una sezione con i numeri utili, una sezione con tutti i servizi e gli orari degli uffici di Roma Capitale, una sezione in cui tutti possono segnalare le prorie iniziative per inserirle sulle varie pagine, la pagina dei Servizi sociali, del supporto psicologico, sulla cultura, sulle iniziative per i ragazzi, sui servizi sul territorio, sulla mobilità e sulle istruzioni per richiedere il buono spesa.