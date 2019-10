in foto: Immagine di repertorio

La linea 81 gestita da Atac tornerà al capolinea Malatesta, nel quartiere Torpignattara a Roma. I bus torneranno a coprire il precedente tragitto a partire da metà novembre. A rendere nota la notizia la sindaca Virginia Raggi, durante presentazione dei quindici nuovi mezzi adibiti al trasporto pubblico che, come ha spiegato la prima cittadina, saranno operativi entro la fine del 2019. Raggi questa mattina, mercoledì 30 ottobre, ne ha parlato davanti a cittadini e giornalisti a piazza Malatesta, insieme all’assessore capitolino alla Mobilità Pietro Calabrese e al presidente Atac Paolo Simioni. I mezzi, alimentati a metano, serviranno la periferia Est della Capitale. Appreso il ritorno della linea 81 a Malatesta entusiasti i cittadini, specialmente i residenti al Prenestino hanno commentato su Facebook che attendevano la notizia da tempo.

Raggi: "Salvini chiacchiera, a Roma 700 nuovi bus"

Raggi ha spiegato che ai quindici mezzi attesi nei prossimi mesi l'anno prossimo se ne aggiungeranno altri 97 acquistati tramite Consip, per arrivare a oltre 700 nuovi mezzi entro il 2021. La prima cittadina lieta della notizi,a non ha perso l'occasione di rispondere alle accuse avanzate dall'ex ministro dell'Interno. "Mentre Matteo Salvini chiacchiera io a Roma ho già messo in circolazione 400 nuovi bus. Entro il 20121 ce ne saranno oltre 700" con tanto di hashtag ‘Salvini Chiacchierone'. "Mentre noi facciamo fatti concreti tu continua pure a chiacchierare" si legge in un post pubblicato su Twitter.