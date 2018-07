in foto: Uno dei tre alberi caduti nella notte

Il nubifragio che si è abbattuto su Roma nella notte ha colpito anche il palazzo del Quirinale. Un albero è infatti caduto su una delle garitte (i gabbiotti dove si trovano i militari di guardia) ai lati dell'entrata del palazzo del presidente della Repubblica. All'interno c'era un carabiniere, che fortunatamente è rimasto illeso. I vigili del fuoco sono intervenuti per tagliare e rimuovere l'albero. Un altro albero è caduto su un’automobile in via Carlo Alberto, in pieno centro, a pochi passi da Santa Maria Maggiore e dalla Stazione Termini. Un terzo albero è caduto su via Lanciani, una traversa di via Nomentana, e ha danneggiato diverse automobili.

Nubifragio nella notte su Roma, allagamenti e disagi in tutta la città

I vigili del fuoco sono intervenuti anche per allagamenti in molti quartieri della Capitale. Chiusi gli accessi alla metropolitana e alla Roma-Lido per allagamento. A Termini intorno alle 22 e 30 sono stati chiusi gli ingressi della Metro in via Giolitti e piazza dei Cinquecento. Sono state decine, nel corso di tutta la notte, le chiamate alla centrale dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine.

Per la giornata di oggi è previsto sole e temperature massime in risalita. Nella giornata di domani, mercoledì 18 luglio, le massime potrebbero tornare sopra ai 34 gradi nelle ore più calde della giornata. Bel tempo anche nel fine settimana.