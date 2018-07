in foto: Foto di repertorio

Un uomo ucciso a bastonate, un altro ferito gravemente. Notte di paura a Trastevere, nel cuore di Roma, uno dei luoghi simbolo della ‘movida' della Capitale. Intorno alle 2 di notte in viale Trastevere, non lontano dal palazzo del Ministero dell'Istruzione, due senzatetto hanno cominciato a litigare e la lite è finita nel sangue. Ad avere la peggio è stato un clochard romeno, ucciso dal suo rivale a bastonate. L'altro è stato trovato gravemente ferito, è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli dell'isola Tiberina. Sul posto gli agenti della polizia hanno trovato un bastone, probabilmente l'arma con cui il senzatetto è stato ucciso.

Lite tra clochard finisce nel sangue a Trastevere, indaga la polizia

In queste ore la polizia sta raccogliendo testimonianze utili a ricostruire cosa sia successo. Per il momento restano sconosciute sia le identità dei due clochard, sia i motivi che hanno causato la violentissima litigata tra i due. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato San Paolo, della polizia scientifica e della squadra mobile. Già acquisite le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza installate in zona.