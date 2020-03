Momenti di paura nel quartiere Pietralata a Roma, dove un anziano è stato minacciato con un coltello dal figlio, mentre cercava di difendere la nuora e la nipote da una sua aggressione. Autore del gesto di violenza un ventinovenne originario del Perù, che è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. L'uomo è finito in manette e portato nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia. Secondo le informazioni apprese, i fatti sono avvenuti all'interno dell'appartamento di un palazzo nella periferia Est della Capitale. Il ventinovenne al momento dell'accaduto era rientrato in casa, un'abitazione che condivide con i propri genitori.

Insulta e picchia la moglie

Per cause non note, probabilmente per una discussione scaturita per futili motivi, l'uomo ha aggredito la moglie trentaquattrenne davanti alla figlia minorenne. L'ha insultata e l'ha picchiata, prendendola a calci e pugni. Ad intervenire in soccorso della donna e della bimba il padre anziano, che ha cercato in tutti i modi di bloccarlo e allontanarlo da loro. Ma il ventinovenne, preso dalla collera, si è divincolato facilmente dalla sua stretta e, afferrato un coltello, lo ha minacciato puntandoglielo contro. Sono stati momenti di grande concitazione e paura, prima dell'intervento degli uomini della Polizia di Stato.

Arrestato 29enne a Pietralata

Fortunatamente una vicina di casa, allertata dalle urla che provenivano dall'abitazione, ha chiamato il Numero Unico delle Emergenza 112, chiedendo l'intervento urgente delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti del Reparto Volanti e del Commissariato Sant'Ippolito. I poliziotti, giunti nell'abitazione, hanno bloccato l'uomo, lo hanno arrestato e portato in Commissariato, per sottoporlo a ulteriori accertamenti.