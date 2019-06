in foto: Immagine di repertorio

Tentativo di fuga finito male per un giovane ragazzo di 27 anni, che – a causa dell'ingente quantitativo di cocaina che teneva in macchina – non si è fermato all'alt dei carabinieri, provando a fuggire. È accaduto in via Tor Sant'Antonio a Tor Lupara, alla periferia di Roma: i militari erano impegnati nelle normali operazioni di controllo quando hanno visto l'auto con il giovane, già noto alle forze dell'ordine, sfrecciare lungo la via. Hanno deciso allora di fermarlo per procedere all'identificazione, ma il ragazzo ha deciso di ignorare l'alt e fuggire. Non solo: ha gettato dal finestrino ben 45 dosi di cocaina che però sono state recuperate dai carabinieri. E da lì all'identificazione il passo è stato molto breve, tanto che le indagini per rintracciarlo – complice il fatto che fosse già un soggetto conosciuto – sono durate molto poco.

Roma, getta cocaina dal finestrino: arrestato a piazza Sempione

Il ragazzo è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Monterotondo a piazza Sempione. Durante la perquisizione, nella sua macchina sono state trovate altre 85 dosi di cocaina, tutte nascoste sotto il sedile dal lato del passeggero. Probabilmente non ha fatto in tempo a disfarsene prima dell'arrivo dei militari e così è stato colto sul fatto con la droga ancora nella vettura. Il giovane, in tutto, aveva un totale di 130 dosi pronte per la vendita per un totale di 80 grammi. Il 27enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari, che dovrà scontare nella sua abitazione di Tor Lupara fino a che non sarà sottoposto al rito direttissimo. Le 130 dosi di cocaina sono state sequestrate.