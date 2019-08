L'inquilino non gli dice che il telefono fisso si è rotto, e il proprietario di casa finisce col ferirlo al petto con un pugnale. Una vicenda che solo per caso non si è trasformata in tragedia su via Filippo Cesare Annessi, poco distante da via dei Romanisti, tra Cinecittà e Centocelle. Le lite, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, andavano avanti da tempo, e quella del telefono di casa rotto sarebbe stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Entrambi romani i protagonisti di questa vicenda: lui, il proprietario di casa, è un 56enne che aveva affittato una stanza all'altro, l'inquilino di 38 anni. Ma la convivenza non sarebbe mai stata facile tra i due: liti continui, fanno sapere i militari dell'arma che hanno ricostruito il tutto, per i più svariati motivi come il disordine o la mancata pulizia della casa. Fino all'ultimo episodio, il telefono fisso rotto: secondo il proprietario di casa, l'inquilino non glielo avrebbe comunicato, impedendogli così di poterlo riparare subito. Questa la scintilla che ha scatenato la lite: i due sono prima venuti alle mani, poi il 56enne avrebbe ferito l'altro con un pugnale, colpendolo al petto.

L'intervento dei carabinieri della stazione Roma Alessandrina ha permesso di evitare il peggio: l'uomo è stato fermato mentre il ferito è stato portato dai sanitari del 118 al policlinico di Tor Vergata, dove si trova in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Il proprietario di casa è stato invece portato dopo le formalità di rito presso la Casa Circondariale di Regina Coeli: deve rispondere di tentato omicidio, mentre il pugnale è stato recuperato e posto sotto sequestro.