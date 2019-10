Un neonato è morto all'ospedale San Paolo di Roma appena due ore e mezza dopo il parto. A renderlo noto la stessa Asl Roma 4, che ha dichiarato di non conoscere ancora le cause del decesso. Il piccolo, infatti, è nato sano e senza nessun problema: un lieto evento per i neo genitori, che mai si sarebbero aspettati di perdere il bambino poco dopo la sua nascita e di tornare a casa con una carrozzina vuota. Le sue condizioni si sono aggravate dopo essere venuto alla luce: a nulla sono serviti gli sforzi dei medici per salvargli la vita, il piccolo è deceduto a causa della gravità in cui versava il suo quadro clinico. Un tragico evento, che non ha ancora una spiegazione.

Il comunicato dell'Asl Roma 4 sulla morte del neonato

"Con grande dispiacere, dobbiamo comunicare il decesso di un neonato avvenuto in data odierna presso il nostro l’ospedale e al momento da imputare a cause ancora da identificare con certezza – ha spiegato l'ospedale in una nota – La nascita si è svolta regolarmente per poi osservare, nonostante l’assistenza intensiva, un deterioramento ingravescente ed irreversibile delle condizioni cliniche del neonato fino al decesso, avvenuto due ore e venti dopo la nascita". Ulteriori indagini saranno disposte dal personale medico per capire cosa sia effettivamente successo e come sia stato possibile che un bimbo apparentemente sano sia morto in questo modo.

Neonato morto al San Paolo, forse caso di morte in culla

"Da parte del personale ostetrico, anestesiologico e pediatrico, sono state messe in atto tutte le procedure richieste dal difficile caso. Il riscontro autoptico già richiesto è auspicabile possa chiarire inequivocabilmente le cause di tale evento avverso ed un audit multidisciplinare è stato istruito e sarà portato a termine non appena saranno disponibili tutti gli elementi rilevabili. È forte il dispiacere di tutto il personale che è vicino ai genitori ed alla famiglia per superare questo difficilissimo momento". Il tragico evento è avvenuto ieri: quella del piccolo potrebbe essere un caso di morte bianca, ossia un decesso improvviso per cause non riscontrabili scientificamente. La medicina non è riuscita ancora a dare una spiegazione di questo fenomeno, primo caso di morte per i bimbi nati sani.

Regione Lazio: "Accertamenti su quanto accaduto"

In una nota ‘l'Assessorato alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio ha reso noto di aver richiesto alla direzione sanitaria della Asl Roma 4 il così detto audit clinico, per stabilire le cause del decesso del neonato "La relazione servirà a verificare clinicamente le modalità operative attuate. Ai famigliari vanno il cordoglio e le condoglianze dell'Amministrazione regionale", conclude la nota.