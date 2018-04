in foto: L’eroina nascosta nei barattoli pieni di crema di nocciole – Foto Polizia di Stato

L'eroina era nascosta nei barattoli pieni di crema alle nocciole. Probabilmente un nascondiglio perfetto, se le pusher non avessero cominciato a litigare furiosamente attirando l'attenzione dei condomini. Surreale la scena che si è presentata agli occhi degli agenti del commissariato Casilino e del Reparto Volanti, intervenuti in un appartamento di via Barrali a Roma dopo una segnalazione: quattro coinquiline, originarie del Gambia, discutevano animatamente cercando di sottrarsi a vicenda una busta di plastica con all'interno alcuni barattoli di vetro pieni di crema di nocciole. A terra c'erano diverse banconote (390 euro in totale).

Insospettiti dall'insolita scena, i poliziotti hanno svuotato i contenitori trovando sei involucri in cellophane pieni di eroina, per un totale di 700 grammi, e una busta con quattro dosi di marijuana. Le quattro coinquiline, C.F., 29 anni, J.B., 25 anni, S.P., 24 anni e Y.H., 22 anni, sono state arrestate per detenzione e spaccio, in concorso, di sostanze stupefacenti.