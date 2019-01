in foto: Le dosi di droga nascoste dalla casalinga pusher

Nascondeva le dosi di droga all'interno del manico di una paletta raccogli immondizia che utilizzava per le pulizie di casa. I carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato una 45enne casalinga, originaria di Napoli ma da tempo residente a Roma, nella zona di Tor Bella Monaca. La donna, già conosciuta alle forze dell'ordine, dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari l'hanno scoperta e fermata nel corso di un’attività antidroga, ad insospettirli sono stati strani movimenti di persone che entravano e uscivano da una delle palazzine di largo Ferruccio Mengaroni e hanno deciso di indagare.

Come agiva la casalinga pusher

La 45enne ospitava noti assuntori di droga all'interno del suo appartamento e gli vendeva le dosi. Perquisita l'abitazione della donna, i carabinieri in un primo momento non avevano trovato nessuna traccia di sostanze stupefacenti. La casalinga infatti, aveva messo a punto un metodo ben collaudato, difficile da scoprire, utilizzando come nascondiglio un oggetto all'apparenza insospettabile, come il manico in plastica della paletta per raccogliere l'immondizia.

Dosi nascoste nel manico di una paletta raccogli immondizia

Ma ai miliari non è sfuggito il comportamento strano della donna che mentre cercavano dentro casa sua, stringeva tra le mani una scopa e un raccoglitore per i rifiuti. I carabinieri hanno ispezionato anche quegli oggetti e l'hanno incastrata: all'interno del manico erano nascoste sedici dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa sette grammi. La casalinga pusher, finita nei guai, è stata posta agli arresti domiciliari, dove sarà costretta a restare in attesa del processo.