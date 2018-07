in foto: Un centro massaggi – foto di repertorio

Stroncato da un infarto nel bel mezzo di un ‘happy ending', un massaggio erotico gli è stato fatale. Gli investigatori stanno indagando sulla morte di un signore di 52 anni, romano, deceduto all'interno di un centro benessere gestito da ragazze cinesi nel quartiere Montesacro della Capitale. Probabilmente l'uomo ha perso la vita a causa di un problema cardiaco, ma il pubblico ministero di turno, Attilio Pisani, ha disposto l'autopsia sul corpo. Per questo il magistrato, racconta Giulio De Santis sul Corriere della Sera, ha aperto un fascicolo di indagine a carico di ignoti.

La titolare del centro massaggi ha escluso che, all’interno del suo locale, le ragazze si prostituissero, ma alcuni clienti avrebbero smentito la sua ricostruzione. L'uomo si era recato al centro massaggi nella giornata di domenica e dopo meno di un'ora si sarebbe sentito male. Immediatamente soccorso dal personale del 118 chiamato sul posto, i medici a bordo dell'ambulanza non hanno potuto però fare nulla per salvarlo. L'episodio, racconta sempre il Corriere, è avvenuto in un centro benessere situato al civico 21 di via Val Passiria, a Montesacro.