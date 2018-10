in foto: Immagine di repertorio

(La Presse)

È morta l'anziana di 83anni che venerdì scorso era stata investita in largo Bompiani, all'Ardeatino, di fronte a una scuola elementare. Un'altra vittima della strada: l'incidente alle ore 11 della mattina, tra il traffico delle auto e di mezzi pubblici. Alla guida dell'auto, una Fiat panda, c'era una donna di 48 anni. L'anziana è stata soccorsa sul posto dal personale sanitario del 118 che l'ha trasportata all'ospedale San Giovanni. Nonostante le cure dei medici l'impatto con in veicolo è stato fatale. Tuttavia inizialmente la donna non sembrava particolarmente grave ed è stata infatti soccorsa in codice giallo.

Poi, secondo le informazioni apprese, le sue condizioni di salute sono peggiorate e sono precipitate del tutto, ad influire anche l'età. La donna non ce l'ha fatta, troppo serie le ferite riportate, tanto da non lasciarle scampo. Si è aggravata ed è deceduta nella notte tra domenica e lunedì. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per svolgere i rilievi del caso e fare chiarezza sulle dinamiche dell'accaduto per accertare eventuali responsabilità a carico dell'automobilista.