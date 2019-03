in foto: Foto di repertorio

Domenica 3 marzo 2019 prevista una sospensione della fornitura dell'acqua in alcune strade del III e del IV Municipio del Comune di Roma. Dalle 9 alle ore 22 del 3 marzo, comunica Acea, si potrebbero verificare mancanze d'acqua e abbassamenti di pressioni in queste vie del quartiere Montesacro della Capitale:

Via Giovanni Zanardini (da Via Nomentana a Via Michelangelo Tilli), via Giuseppe Antonio Pasquale, via Alessandro Trotter, via Giovanni Bucco, via Patrizio Gennari, via Carlo Spegazzini, via Gaetano Licopoli, via Antonio Cortuso, via Nomentana (da Via Aguzzano a via Cimone), via Claudio Achilini, via Emilio De Marchi. Potranno essere interessate dalla sospensione anche vie limitrofe alle citate.

Un servizio di autobotti è stato predisposto da Acea Ato2 e sarà attivo dalle ore 9 alle ore 22 di domenica 3 marzo 2019. Le autobotti saranno posizionate in via Carlo Spegazzini, angolo via Giovanni Zanardini, via Nomentana, angolo Via Ettore Romagnoli. Per casi di effettiva necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2 si scusa per il disagio arrecato "e invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua".

Acea: mercoledì 6 marzo sospensione idrica in alcune vie del III Municipio

Acea comunica che, per lavori di manutenzione programmata, mercoledì 6 marzo dalle ore 09:00 alle ore 17:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico in Via Ugo Ojetti. Acea Ato 2 si scusa per il disagio. Altre informazioni sono disponibili al numero verde 800-130-335.