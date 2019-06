La finta medicina come metodo per accarezzare i propri clienti, fino alla condanna a due anni di carcere con sospensione della professione. È quanto accadeva da otto anni vicino all'Olgiata, una frazione di Roma, dove un medico si sarebbe spinto in sedute terapeutiche sfociate in accarezzamenti che con la medicina avevano poco a che fare. In base a quanto riportato dal Messaggero il dottore avrebbe indotto alcune sue pazienti a togliersi le mutande per sottoporle ad alcune cure della pelle, facendo in realtà tutt'altro. Una donna di quarant'anni sarebbe state una delle sue vittime preferite, fino a quando la paziente, sposata e madre di due figlie, ha protestato per i costanti accarezzamenti che andavano oltre la visita. Da questa denuncia sono partiti otto anni per risalire all'effettiva condotta del medico, fino a quando è stata accertata la sua definitiva responsabilità. Il professionista si rendeva protagonista di molestie nei confronti di molte sue pazienti, alcune delle quali hanno raccontato tutto davanti al pubblico ministero in tribunale.

Il medico avrebbe molestato le pazienti con lo stesso metodo

Alcuni degli studi medici del dottore si trovano sulla via Cassia e nei pressi di viale Marconi ed è proprio qui che l'uomo si sarebbe reso protagonista dei palpeggiamenti e delle carezze sconvenienti nei confronti delle donne che si recavano da lui per farsi visitare. Sedute di agopuntura si trasformavano in massaggi sensuali, come raccontato nell'aula del tribunale da una delle donne vittime di questo atteggiamento: "Sono scappata via e mi sono subito confidata con un’amica e con mio marito. È stato uno choc". Durante le indagini sono usciti fuori molti pareri concordanti tra le vittime, con racconti simili sia nella dinamica che nel modus operandi del medico, che prima le adescava con pacchetti online e poi le sottoponeva a massaggi a sfondo sessuale. L'uomo ha rischiato cinque anni di carcere, ma ne dovrà scontare due, con la procura che nei suoi confronti gli ha contestato il reato di violenza sessuale e di molestie nei confronti delle sue clienti.