Ha molestato una donna nel sottopasso della Stazione Ostiense di Roma. È successo nel pomeriggio di lunedì 28 gennaio. I carabinieri e una pattuglia dei militari dell'Esercito italiano hanno arrestato un uomo con l'accusa di violenza sessuale. Protagonista un 24enne della Costa d'Avorio, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti e senza dimora, che ha puntato una 50enne romana. L'uomo l'ha seguita mentre entrava a piedi all'interno del sottopasso della stazione ferroviaria, le si è avvicinato, ha iniziato a palparla pesantemente nelle parti intime e ha iniziato ad abusare di lei.

A intervenire per primo è stato un passante che, armato di spray al peperoncino, lo ha spruzzato contro l'uomo, facendolo allontanare e guadagnando tempo. Subito dopo sono intervenuti i militari, allertati dalle grida della donna che lo hanno bloccato. Il 24enne è finito in manette e portato prima nella Caserma dei carabinieri di Roma Garbatella, poi nel carcere di Regina Coeli. Dovrà rispondere alle pesanti accuse. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale dov'è stata visitata e ha ricevuto le cure dei medici che l'hanno trovata in preda a un forte stato d'agitazione e con un trauma a un ginocchio. Ha ricevuto una prognosi di 15 giorni.