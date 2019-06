Un istruttore di karate è accusato di aver molestato alcune sue allieve durante le sue lezioni di arti marziali. Il suo nome è Alberto Evangelista, volto già noto per alcuni guai giudiziari che ha affrontato in passato. L'uomo di 80 anni qualche mese fa era finito nell'occhio del ciclone per un procedimento nato a seguito di abusi sessuali ai danni di minori, terminato con il suo arresto nel dicembre del 2018. Adesso su di lui incombe il rischio di un altro processo per motivi analoghi a causa di due episodi simili nei quali sarebbe coinvolto. Alberto Evangelista è un nome noto non solo tra i tavoli della giustizia, ma anche tra i suoi colleghi di karate: nel corso degli anni l'uomo ha portato avanti una rilevante carriera da karateka e da istruttore, fornendo a tutti i suoi allievi migliaia di lezioni e di dimostrazioni pratiche del mondo di interpretare l'arte marziale giapponese, ma tra una lezione e l'altra avrebbe molestato alcune delle sue allieve. Ora la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio, con il dibattimento che dovrebbe tenersi tra qualche giorno in camera di consiglio.

L'accusa nei confronti del maestro di karate per le presunte molestie alle allieve

Alberto Evangelista rischia di essere sanzionato in base a quanto riportato dalla procura, che ha denunciato la presunta condotta illecita del maestro di karate sia nelle modalità di avvicinamento che nella dinamiche delle molestie alle sue allieve. In base a quanto trapelato dal commissariato Monteverde l'uomo non sarebbe coinvolto soltanto in questi casi, ma emergerebbe un'altra nuova vicenda collegata a queste molestie che si sarebbe verificata negli spogliatoi della palestra dove è solito allenarsi con i suoi allievi. Gli episodi ora sono finiti sotto il vaglio della magistratura e sarebbero stati evidenziati da alcuni promotori del centro antiviolenza Differenza Donna, che hanno dato il via alle indagini. Evangelista rischia la misura cautelare in carcere.