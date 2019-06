in foto: Foto di repertorio

Sono stati trovati morti, sdraiati uno accanto all'altro sul letto della loro casa che condividevano da anni: una coppia di anziani coniugi, di 74 e 77 anni, è stata rinvenuta così da 118, polizia e vigili del fuoco. I due erano residenti in via Santi Cosma e Damiano, zona Tomba di Nerone, alla periferia di Roma: a dare l'allarme, un familiare che abita fuori Roma e che stava cercando di contattarli da ieri. Non avendo mai ricevuto risposta si è preoccupato e ha deciso di chiamare il 112. Quando i soccorsi e le forze dell'ordine sono entrati nell'appartamento, li hanno trovati riversi sul letto: non sono ancora note le cause della morte, sulla quale gli inquirenti stanno lavorando. Nessuna pista è esclusa.

In questo momento, all'interno dell'abitazione di via Santi Cosma e Damiano, si trova la polizia scientifica. Il parente che ha dato l'allarme non vive vicino a loro ma a Milano e, preoccupatosi perché non li sentiva da ieri, ha dato l'allarme. Ma forse non pensava che l'epilogo della vicenda fosse così tragico. Non si sa ancora se i due coniugi siano morti per cause naturali ma, vista la contemporaneità del decesso, quest'ipotesi è forse molto difficile. Le prossime ore saranno determinanti per capire cosa sia avvenuto all'interno di quella casa in quello che, per ora, rimane un giallo ancora da risolvere.