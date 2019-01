Ha minacciato e ferito a colpi di roncola un conoscente. Protagonista un 35enne italiano, disoccupato, domiciliato a Roma, che è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio, lesioni personali, violenza e resistenza al pubblico ufficiale, detenzione e porto di arma clandestina e portato nel carcere di Rebibbia, dove resta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Subiaco e della Stazione di Affile sono intervenuti dopo aver ricevuto la chiamata d'emergenza. Secondo le informazioni apprese dalle forze dell'ordine, l'uomo ha aggredito la vittima a seguito di una lite nata per futili motivi. Preso dalla collera, ha afferrato una roncola, un attrezzo agricolo formato da una lama metallica curvata e lo ha colpito, provocandogli diverse ferite, poi è scappato a bordo della sua auto. I carabinieri sono arrivati prima sul posto, hanno raccolto alcune informazioni su quanto appena successo, per poi mettersi sulle tracce dell'aggressore. I militari hanno predisposto alcuni posti di controllo in zona, pronti a fermare la macchina. Il 35enne che è transitato nella strada in cui c'era il posto di blocco, ha proseguito, nonostante gli fosse stato intimato di fermarsi. L'uomo ha accelerato al punto da costringere uno dei militari a lanciarsi ai bordi della strada, per non essere investito. L'uomo è stato fermato dopo un inseguimento in auto e a piedi per le vie del centro storico. Poi, l’uomo è stato rintracciato e bloccato all’interno di un’abitazione nella quale si era rifugiato.

Aggredito a colpi di roncola: ha riportato diverse ferite

Perquisita la sua auto e la sua abitazione, i militari hanno trovato un fucile a canne mozze con matricola abrasa, munizionamento per carabina, un proiettile da mortaio inerte e la roncola utilizzata per aggredire il malcapitato. Tutti gli oggetti sono sono stati sequestrati. La vittima dell'aggressione è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Subiaco con l'ambulanza dal personale sanitario del 118. Una volta nel nosocomio ha ricevuto le cure dei medici necessarie al caso che gli hanno trovato diverse ferite provocate dall'attrezzo agricolo. L’uomo si trova tuttora ricoverato in osservazione ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.