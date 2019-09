in foto: Immagine di repertorio

Notte di paura in zona Corviale, a Roma. Un uomo di 35 anni, cittadino romano, ha aggredito un passante cercando di rapinarlo del borsello che portava a tracolla: fortunatamente è stato arrestato dai carabinieri prima che la tentata rapina si potesse consumare. L'episodio si è verificato in largo Cesare Reduzzi: in piena notte il 35enne si è avvicinato al passante e ha iniziato a minacciarlo di morte, intimandogli di consegnargli lo smartphone che l'uomo stava utilizzando. Il passante, un uomo di 33 anni anch'egli cittadino romano, si è rifiutato: a quel punto il 35enne lo ha aggredito spingendolo per terra e ha cercato di strappargli la borsa a tracolla.

Il rapinatore ha aggredito anche i carabinieri: è stato arrestato

Tra i due è iniziata una violenta colluttazione durata alcuni minuti. In quegli istanti da largo Reduzzi passava una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Roma Eur: i militari dell'Arma hanno sentito le urla del 33enne e si sono trovati di fronte la scena del passante che, da terra, cercava di resistere al rapinatore. Quando il malvivente ha visto le divise, anziché tentare la fuga o arrendersi si è scagliato anche contro i carabinieri, aggredendoli con spintoni e calci. Nel giro di pochi attimi è stato bloccato e poi ammanettato. Il 35enne è stato quindi accompagnato in caserma, dove dopo gli accertamenti per lui è scattato l'arresto con le accuse di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Adesso l'uomo, risultato essere disoccupato e con precedenti, attende di essere processato per direttissima. Il passante se l'è cavata con un grande spavento, ma fortunatamente non ha riportato traumi nella colluttazione.