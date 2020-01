Nei primi giorni di gennaio, gli agenti della Squadra mobile di Roma hanno sequestrato migliaia di dosi di anfetamina e cocaina pronte per immesse sul mercato. Le operazioni sono state condotte dagli agenti della Sesta Sezione ‘Contrasto al crimine diffuso' e hanno portato all'arresto di tre persone. Il primo risale al pomeriggio del due gennaio: nel corso di un controllo specifico effettuato nella zona del Prenestino, i poliziotti hanno arrestato un uomo di 37 anni trovato in possesso di un'ingente quantità di marijuana. L'uomo ne aveva 340 grammi avvolti in un cellophane: durante i controlli è emerso che il 37enne era già destinatario di un ordine di carcerazione, ma non aveva ancora iniziato a espiare la pena. Così è stato portato all'interno del carcere di Rebibbia, dove dovrà scontare sette mesi e 28 giorni di reclusione.

Il 4 gennaio, invece, un 58enne è stato arrestato a Termini. L'uomo aveva preso una stanza in un albergo di via Principe Amedeo, ed è stato trovato in possesso di una busta piena di dosi di metanfetamina, divisa e pronta per essere già venduta agli acquirenti. In tutto aveva con sé circa 34 grammi di sostanza stupefacente, che è stata sequestrata dagli agenti della Squadra Mobile. Con sé aveva un documento, ma la carta d'identità è risultata contraffatta. Per questo è stato portato prima presso le camere di sicurezza della questura, e poi al Tribunale di piazzale Clodio, dove è stato processato con rito direttissimo. Un altro arresto è stato effettuato il 7 gennaio dai Falchi della Squadra Mobile, nel comune di Monterotondo. Una donna di 41 anni già nota alle forze dell'ordine è stata messa agli arresti domiciliari perché trovata in possesso di 750 grammi di cocaina divisa in oltre 830 dosi, e di 45 grammi di hashish. Come gli altri, è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.