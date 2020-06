La Guardia di Finanza è entrata nel suo negozio per un controllo, trovando migliaia di euro in contanti di cui non era nota la provenienza, più un milione di occhiali non conformi alla normativa comunitaria e nazionale. Le Fiamme Gialle hanno quindi iniziato a procedere al sequestro di tutto il materiale, come da prassi in questi casi. La titolare del negozio, temendo di perdere i 69mila euro trovati dai finanzieri e tutta la sua merce, ha quindi tentato il tutto per tutto, cercando di corrompere i militari. Non le è però andata bene, perché quando si è avvicinata a un finanziere e gli ha infilato una mazzetta da mille euro in tasca, convinta che avesse accettato e chiuso un occhio sulla sua situazione. Non è però andata esattamente così.

Cerca di corrompere un finanziere, arrestata

Quando il finanziere ha visto che la donna gli aveva messo la mazzetta in tasca, inizialmente non poteva credere a quanto avvenuto. Invece di accettarla, ha però rifiutato i soldi. Cercare di corrompere un militare nell'esercizio delle sue funzioni è infatti un atto molto grave, punito con l'arresto. Le Fiamme Gialle quindi, oltre a sequestrare il milione di occhiali nello showroom dell'Esquilino e i 69mila euro in contanti, hanno anche arrestato la donna con l'accusa di istigazione alla corruzione. Processa col rito direttissimo dal Tribunale di Roma, è stata condannata a due anni di reclusione. Il marito della donna invece è stato denunciato a piede libero per i reati di frode in commercio e riciclaggio. Tutta la merce è stata sequestrata, indagini sono in corso per stabilire la provenienza dei 69mila euro trovati nel negozio.