Metro C interrotta per un guasto tecnico alla stazione Borghesiana. Atac comunica che la tratta è interrotta tra Torre Angela e Pantano. Attivo servizio sostitutivo bus nella tratta Giardinetti-Pantano. "A Grotte Celoni non è stato messo nemmeno un cartello… non tutti usano internet per informarsi", ha denunciato una utente su Twitter.

Intanto proprio in merito alla Metro C la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha dichiarato nel corso di un'intervista rilasciata al direttore de Il Tempo, Franco Bechis: "Io credo che la Metro C debba arrivare fino a Saxa Rubra. Ieri ho incassato il parere positivo del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per cui ci sederemo a un tavolo e inizieremo a parlare dei fondi".