in foto: La banchina affollata della metro C

Non è iniziata nel migliore dei modi la giornata per chi si sposta con la metro C a Roma. Atac ha infatti informato che la circolazione è stata interrotta su tutta la linea per un problema a un treno avvenuto alla fermata Gardenie. Il contrattempo si è verificato attorno alle 7.30 di oggi, martedì 23 ottobre. L'azienda dei trasporti della Capitale inizialmente aveva parlato di un guasto tecnico a un convoglio: successivamente ha spiegato che potrebbe essersi trattato dell'azionamento di alcuni segnali di allarme a bordo del treno. Qualcuno dunque potrebbe aver azionato il freno di emergenza, non si sa ancora per quale motivo. In attesa della soluzione del problema, restano i grossi disagi per tutti i passeggeri della linea, completamente bloccata all'ora di punta.