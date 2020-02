in foto: Metro B – foto di repertorio

La Metro B è stata interrotta e poi riattivata in direzione di Rebibbia a causa di un intervento delle forze dell'ordine a bordo di un treno per un atto vandalico. Il fatto sarebbe avvenuto quando il convoglio era fermo alla stazione Piramide. Così si legge sul profilo Twitter ufficiale di Infoatac. Dopo qualche minuto il servizio è ripreso regolarmente: "Servizio in corso di normalizzazione", l'annuncio di Atac.

Lavori sulla Metro B: dal 2 marzo chiude alle 21

Dal 2 marzo cominceranno i lavori sulla Metro B per la realizzazione del nodo di scambio tra la linea B e la linea C alle stazioni di Colosseo-Fori Imperiali. Per questo i treni effettueranno l'ultima corsa alle 21 nella tratta Castro Pretorio-Laurentina. Dalle 21 in poi sarà attiva una navetta sostitutiva. In nove fine settimana – 14/15 marzo, 21/22 marzo, 18/19 aprile, 2/3 maggio, 9/10 maggio, 23/24 maggio, 6/7 giugno, 27/28 giugno e 25/26 luglio – la tratta Castro Pretorio-Laurentina, sarà interrotta per tutta la giornata e i treni verranno sostituiti dalla linea bus MB. Il servizio della linea B sarà regolare e potenziato durante il campionato europeo di Calcio Uefa 2020 e il primo maggio.

"Dal 2 marzo al 6 agosto 2020 si svolgerà la seconda fase dei lavori indispensabili alla realizzazione della futura stazione della METRO C Colosseo-Fori Imperiali. In questa fase il servizio sarà riprogrammato per lo svolgimento del cantiere", l'annuncio del Campidoglio.