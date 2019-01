Circolazione sospesa sulla metro A di Roma nel primo pomeriggio di oggi, sabato 19 gennaio. Come riporta l'Atac sul proprio account ufficiale Twitter, i treni sono fermi tra le stazioni Ottaviano e Battistini. Il motivo è un intervento delle forze dell'ordine, tutt'ora in corso. L'interruzione è stata comunicata attorno alle 14.40: non sono noti al momento i dettagli dell'intervento in corso. Nella tratta interessata dallo stop sono in attivo gli autobus sostitutivi. Per viaggiare tra le stazioni Ottaviano e Cornelia si possono utilizzare anche i bus della linea 490, mentre per raggiungere la stazione di Valle Aurelia si può utilizzare anche la ferrovia Fl3. Al momento non sono stati comunicati dettagli circa la possibile ripresa delle corse nella tratta interessata dall'interruzione: si segnalano rallentamenti anche sul resto della linea. Circolano invece regolarmente i treni sulle altre linee della metropolitana della Capitale, B e C.