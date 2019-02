Il fine settimana è alle porte e molte persone stanno aspettando di sapere il meteo di sabato 16 e domenica 17 febbraio per organizzarsi e capire cosa fare questo weekend. Ci sono buone notizie per chi vuole passare le sue giornate fuori casa: il tempo sarà molto clemente, nessuna nuvola si vede all'orizzonte e il sole splenderà alto su Roma. Unica pecca le temperature che, come la scorsa settimana, non saranno molto alte: se avevate pensato di vestirvi leggeri, quindi, attrezzatevi per fare il contrario. Iniziamo con sabato 16 febbraio: il tempo sarà soleggiato per tutta la giornata, con venti deboli e moderati e precipitazioni assenti. La temperatura minima è di 4°, mentre la massima si attesta sui 13°. Chi sta a Roma potrà quindi godere di un bel sole, ma forse il clima non sarà propriamente temperato.

Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone: il meteo del weekend

Domenica 17 febbraio sarà una bella giornata come quella di sabato. La temperatura minima segna 5°, mentre la massima 13°. È previsto il sole per tutta la giornata, i venti sono deboli e le precipitazioni assenti. Il picco massimo di caldo si avrà tra le 13 e le 16 del pomeriggio, poi le temperature si abbasseranno nuovamente per far posto a un clima un po' più rigido. In ogni caso l'assenza di piogge consente di passare un fine settimana piacevole senza il timore di dover portare in borsa l'ombrello. Anche a Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone il meteo del weekend è positivo: è previsto sole per tutto il fine settimana, anche se le temperature minime sono molto più rigide di quelle di Roma. A Rieti e Viterbo, per esempio, si toccheranno rispettivamente -1° e -2°. Le massime saranno invece tra i 13° e i 14°: i venti sono deboli e moderati e le precipitazioni assenti. Niente piogge in tutto il Lazio quindi, anche se già dalla giornata di lunedì sono previsti annuvolamenti e un ritorno del freddo.