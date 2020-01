in foto: Immagine della Guardia di Finanza di Roma

Vendevano scarpe false di noti marchi come Adidas e Nike. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, grazie al supporto della Policia Nacionale spagnola, hanno sequestrato oltre 140mila paia di calzature contraffatte e arrestato otto persone tra cittadini cinesi e marocchini. A finire sotto la lente d'ingrandimento delle Fiamme Gialle un gruppo criminale dedito alla contraffazione che operava in Italia e all'estero. Il provvedimento è scattato a seguito delle indagini condotte dai finanzieri coordinati dalla Procura ed è stato eseguito a Roma e Catania.

Le indagini della Guardia di Finanza

Gli articoli sequestrati avrebbero fruttato agli indagati un guadagno di oltre due milioni di euro. L’Autorità Giudiziaria ha inoltre disposto il sequestro di beni mobili ed immobili degli indagati: due appartamenti e svariati autoveicoli. "L’operazione ha impegnato circa quaranta militari – si legge nella note della Guardia di Finanza – si inserisce nel più ampio dispositivo messo in campo dal Comando Provinciale di Roma ai fini del contrasto alla contraffazione dei marchi".

Il gruppo criminale importava e vendeva scarpe contraffatte

Secondo quanto è emerso dalle indagini, il gruppo criminale era organizzato come una vera e propria impresa nella quale ognuno ricopriva il suo ruolo: chi gestiva gli affari importava le scarpe contraffatte e una volta che superavano i controlli della dogana, le vendeva al dettaglio in varie regioni e in Spagna, a Valencia. Dettagli che sono emersi a seguito di intercettazioni telefoniche pedinamenti e attività di osservazione.