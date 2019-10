in foto: La droga sequestrata ad Ostia

Maxi blitz antidroga a Roma e provincia, dove i carabinieri hanno arrestato 56 persone in 10 giorni, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari di Roma, Ostia e Frascati hanno passato al setaccio le piazze di spaccio più note come Tor Bella Monaca, San Basilio, Corviale, Quarticciolo, Tor Sapienza, Torre Maura, Montespaccato, le stazioni ferroviarie Termini e Tiburtina, San Lorenzo e altri quartieri, tra i quali Tomba di Nerone, Ottavia, Colle Oppio, Trastevere, Vigna Clara, Eur, Pigneto, Camilluccia e Laurentina. Il bilancio dei sequestri è di 110 chili di marijuana, 35 chili di hashish, 1,5 chili di cocaina, decine di dosi di eroina e 71 grammi di anfetamina e costosissime attrezzature per la coltivazione e il confezionamento della droga.

Arresti per droga a Roma e provincia

Al Corviale i carabinieri hanno sequestrato 7,3 chili di hashish e 320 grammi di marijuana nascosti nelle fondamenta di una palazzina di largo Tabacchi. Grazie ai posti di blocco lungo le principali strade della Capitale, i carabinieri hanno fermato due persone lungo il Grande Raccordo Anulare, all’altezza dell’uscita di via Casilina, che trasportavano nell'auto 13 sacchi contenenti 93 chili di marijuana. A Grottarossa i militari hanno scoperto 35 piante di marijuana che una coppia di spacciatori nascondeva nello scantinato di un appartamento. A Frascati i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 16 persone appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al traffico illecito di cocaina, alla detenzione illegale di armi comuni da sparo clandestine, che aveva base a Tor Bella Monaca.

Centro di smercio della droga ad Ostia

Ad Ostia i carabinieri hanno arrestato due pusher di 43 e 45 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizionamento. In casa avevano 25 chili di droga, tra cocaina, hashish e marijuana, il materiale necessario per pesare e confezionare le dosi, una macchinetta contasoldi e denaro in contante. La droga trovata, dal valore complessivo di 100mila euro, era destinata a rifornire le piazze di spaccio di Ostia e Acilia. I due pusher sono finiti in manette e portati presso la casa circondariale di Roma Rebibbia.