Una villa con piscina, un locale e due attività commerciali, oltre a polizze assicurative e conti correnti intestati a familiari e prestanome. Sono i beni dal valore di 400mila euro, sequestrati a un pluripregiudicato di Nettuno legato alla Camorra. A compiere il blitz i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su disposizione dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale capitolino, come richiesto dall’allora Procuratore della Repubblica di Velletri Francesco Prete. Pasquale Iovinella, trentanovenne, vicino al clan dei Casalesi, è stato già arrestato dai militari delle Fiamme Gialle a settembre 2017 per detenzione di sostanze stupefacenti. Iovinella è poi finito nuovamente in carcere, in manette nel 2018, per essere stato il mandante dell'atto incendiario di un'auto di servizio della Finanza parcheggiata davanti la caserma della Compagnia di Nettuno e condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione.

Sequestrati beni a un pluripregiudicato vicino al clan Fasciani/Triassi

Giovedì scorso gli investigatori della Divisione Anticrimine della Questura di Roma hanno dato esecuzione al decreto di sequestro di beni, ai fini della confisca, emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione nei confronti di Gianluca Germano, soprannominato ‘Sventolino', vicino al clan mafioso Fasciani Triassi. La scorsa settimana ha richiesto il riscatto di una polizza assicurativa dell’importo complessivo di 84,800 euro, stipulata nell’anno 2008. Pertanto gli specialisti, coordinati da Angela Altamura, ne hanno tempestivamente richiesto il sequestro di prevenzione al Tribunale, che ha disposto il provvedimento. Germano, pluripregiudicato per reati di furto, ricettazione, riciclaggio ed associazione per delinquere, finalizzata agli stessi reati, era finito nel mirino della Divisione Anticrimine e sottoposto ad indagini patrimoniali, al termine delle quali è stato destinatario dapprima del sequestro nell’ottobre 2015 e poi nell’anno 2016 della conseguente confisca di beni per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro.