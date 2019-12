in foto: Immagine di repertorio

Una rissa tra giovanissimi a bordo di un autobus è avvenuta la scorsa notte a Roma nel quartiere Eur: a sedarla i carabinieri intervenuti dopo la richiesta dell'autista del mezzo Atac. Il bilancio è di tre arrestati, cinque denunciati e un ragazzo ferito. L'allarme è scattato intorno alle 4.30 quando una pattuglia dei carabinieri in servizio in zona in quel momento è stata attirata dai lampeggianti di un autobus che stava transitando in viale Tupini, all'altezza di piazzale Ferruccio Parri, in zona Eur. In quel momento a bordo del pullman c'erano otto passeggeri, cinque minorenni e tre maggiorenni, che si stavano picchiando.

18enne trovato in possesso di hashish e cocaina

Quando i carabinieri sono saliti a bordo del bus hanno immediatamente sedato la rissa e identificato i presenti: i tre giovani maggiorenni, due romani di 19 anni e un 18enne di nazionalità marocchina, sono stati arrestati. Il più giovane è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish e una dose di cocaina oltre a una tessera sanitaria non sua. I cinque ragazzi minorenni invece, tutti romani, di 17, 16 e 15 anni sono stati denunciato per il reato di rissa oltre che per quello di interruzione di pubblico servizio e danneggiamenti.

19enne trasportato in ospedale

Inoltre uno dei minorenni è stato denunciato anche per possesso di una dose di hashish. Mentre uno dei due maggiorenni di 19 anni è stato costretto a ricorrere alle cure mediche a causa delle ferite riportate nella rissa: trasportato in ospedale al sant'Eugenio, è stato visitato e poi dimesso con una prognosi di otto giorni. Per fortuna il conducente non è rimasto ferito: durante la rissa però i ragazzi hanno infranto il vetro posteriore sinistro e l'autista è stato così costretto a interrompere la marcia