in foto: Immagine di repertorio

Oltre cento tra poliziotti e carabinieri sono impegnati dalle prime ore di oggi, giovedì 13 giugno, in una vasta operazione finalizzata al contrasto del traffico illecito di rifiuti, del fenomeno delle discariche abusive e di gravi danni ambientali. L'operazione congiunta di polizia e carabinieri, denominata "Smokin' fields" ("campi fumanti"), è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Roma. Gli oltre cento poliziotti e i carabinieri impegnati, anche grazie all'ausilio di due elicotteri, stanno eseguendo numerosi sequestri e perquisizioni nel Lazio e in Campania. Quattro le province interessate dall'operazione: quelle laziali di Roma, Latina e Frosinone e anche la provincia di Napoli. I reati contestati sono il traffico illecito di rifiuti, la creazione di discariche abusive e altri gravi reati ambientali. Al momento non sono noti altri dettagli sull'operazione in corso: si attende la conferenza stampa fissata per le 11 in procura a Roma, alla quale sarà presente il procuratore aggiunto Michele Prestipino.