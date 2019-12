in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente sul Grande Raccordo Anulare. Per cause ancora da accertare, tre macchine si sono scontrate all'altezza dello svincolo 13 Tiburtina al km 29,800. Secondo quanto emerso tre delle cinque persone a bordo sono rimaste ferite, due in modo grave. Non è ancora chiaro cosa sia successo e quale sia la dinamica dell'incidente. Per due delle cinque persone coinvolte nell'incidente si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza. Sul posto sono giunti anche la Polizia stradale e il personale Anas, al fine di effettuare i rilievi del caso e mettere in sicurezza la carreggiata. Il traffico è al momento bloccato in entrambe le direzioni sul Grande Raccordo Anulare: non si sa quando la circolazione potrà tornare alla normalità.

Maxi incidente sul Grande Raccordo Anulare, scontro tra tre auto

Il sinistro è avvenuto tra le uscite Tiburtina e Centrale del Latte sulla corsia interna. Ancora non è chiaro cosa sia successo con esattezza, ma sembra che lo scontro sia stato tra tre macchine. Per due dei tre feriti – quelli con le lesioni più gravi – è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Uno dei due è stato portato al Policlinico Umberto I, mentre l'altro al Gemelli. Non sono ancora note le loro condizioni di salute, né se siano in pericolo di vita o meno. La strada è stata chiusa per permettere l'atterraggio dell'elisoccorso, e attualmente personale Anas e polizia stradale stanno lavorando per ripristinare la circolazione. Il traffico è bloccato e gli automobilisti incolonnati, non si sa quando la situazione tornerà alla normalità.