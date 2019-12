in foto: Massimiliano Giusti

Max Giusti torna a teatro a Roma da One Man Show. "A te e famiglia" il titolo del nuovo spettacolo in tema natalizio, che debutterà il prossimo 7 dicembre all'Auditorium della Conciliazione a Roma. Due ore di battute e monologhi, in cui non mancheranno anche alcuni dei cavalli di battaglia del comico, comprese le famose imitazioni di artisti e cantanti (immancabile quella dei rocker rivali Vasco Rossi e Luciano Ligabue). Risate e musica per un appuntamento per tutta la famiglia.

Reduce dal successo del tour dello spettacolo "Va Tutto Bene", che ha portato l'attore su e giù per la Penisola nei teatri di tutta Italia, Max Giusti fa un regalo di Natale ai fan romani con una data unica. Arrivato al successo sul piccolo schermo grazie alle sue doti di imitatore, in questi anni Massimiliano Giusti non si è fatto mancare nulla: conduttore di programmi, il cinema come doppiatore (Cattivissimo Me su tutti), ma non ha mai smesso di dedicarsi al teatro, è proprio sul palco infatti, ha contatto diretto con il pubblica, che riesce a mettere al meglio a valore i suoi poliedrici talenti.

Max Giusti in "A te a famiglia": le info su biglietti e orari

Lo spettacolo si terrà all'Auditorium della Concilizione, in via della Conciliazione 4, a due passi da piazza San Pietro. L'orario di inizio dello spettacolo è previsto per le 21.30, mentre i biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del teatro ma anche tramite Ticketone. I prezzi vanno dai 16 euro di un posto in galleria ai 38 euro per una "poltronissima gold".