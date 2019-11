in foto: Matteo Salvini

Come sindaco di Roma c'è "un uomo che potrebbe essere una persona in gamba. Qua ci vuole un uomo con due palle così". "Il 28 novembre faremo un incontro a Roma per presentare la nostra idea di città. Il candidato sindaco? Abbiamo una mezza idea, penso a un uomo…serve un uomo o una donna con due palle così", ha dichiarato Matteo Salvini nel corso della trasmissione Fuori dal Coro su Rete4 in merito a una domanda sul possibile candidato della Lega e del centrodestra a sindaco di Roma. Il leader leghista ha ammesso che un nome potrebbe essere stato già identificato e potrebbe non essere, come si pensava fino a pochi minuti fa, quello di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. In un recentissimo sondaggio, realizzato da Tecnè e pubblicato dall'agenzia Dire, Meloni viene data in vantaggio sui suoi possibili sfidanti (Di Battista o Raggi per i 5 Stelle, Calenda per il centrosinistra).

Salvini, l'ennesimo attacco a Raggi: "Non è capace di governare"

Salvini ha riservato alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, l'ennesimo attacco e questa volta ha puntato il dito contro la situazione legata alla raccolta dei rifiuti: "A Roma non possono pagare la tassa del riutilizzo per vivere nella puzza e nei rifiuti, il sindaco non è capace di governare la città". E ancora, facendo riferimento alla visita di questa mattina a Ostia, ha mostrato alle telecamere un pezzo di cornicione: "I cittadini di Ostia sono dimenticati dal comune ‘a Virgì non è normale', non è normale che le mamme devono andare in mezzo alla strada perché sul marciapiede rischiano di essere colpite da pezzi di cornicioni. Pensa che ci sono mille bimbi di asili che si portano i panini da casa".

Già questa mattina, durante il suo tour elettorale sul litorale romano, aveva criticato la prima cittadina: "Di solito quando io mi muovo a Roma lei si arrabbia e mi insulta. Spero che almeno la mia visita sia stimolo a ricordarsi che esiste anche Ostia. La signora Raggi potrebbe fare altro nella vita perché di fare il sindaco non è capace".