Giovedì 14 marzo Marco Simone di Guidonia e Setteville Nord saranno senz'acqua o con una pressione ridotta: lo ha annunciato Acea Ato 2. La sospensione è necessaria al fine di consentire interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare il servizio nelle zone. Per quanto riguarda i due quartieri di Guidonia, il servizio sarà completamente interrotto dalle 8 alle 20 in viale Eutropio e in via Tito Livio, mentre potrebbe essere sospeso o subire degli abbassamenti di pressione nelle zone di Marco Simone, Laghetto, Palombarese e via Pedica delle Ginestre. Ma anche chi abita nelle zone limitrofe farebbe meglio a premunirsi di acqua per quella giornata: Acea Ato 2, infatti, ha fatto sapere che il disservizio potrebbe interessare anche le aree vicine a quelle citate.

Marco Simone e Setteville senz'acqua: previste le autobotti

Acea ha predisposto delle zone in cui ci saranno delle autobotti per garantire ai cittadini in difficoltà di rifornirsi di acqua nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Queste saranno posizionate in via Germania all'angolo con via Spagna, in via Grecia all'angolo con via Olanda, in via Tito Livio all'angolo con via Tacito, e in via Tacito all'angolo con via Sallustio Crispo. Acea ha fatto anche sapere che "per i casi di effettiva necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335″. Nel caso in cui si avesse bisogno di informazioni sullo stato del servizio, i cittadini possono chiamare lo stesso numero verde. Giovedì 14 marzo bisognerà tenere chiusi i rubinetti per tutta la durata dei lavori, ossia dalle 8 alle 23, in modo da ripristinare la corretta erogazione una volta ristabilito il servizio. "Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua".