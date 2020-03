Ha scoperto che il suo bimbo le era morto nel grembo a poche ore dal parto. Tragedia per una neomamma trentacinquenne all'ospedale San Camillo di Roma, nei confronti della quale l'ultimo esame svolto non aveva rilevato alcun problema al feto. Come riporta Il Corriere della Sera, i drammatici fatti risalgono allo scorso sabato 7 marzo, quando la donna, dopo aver avvertito un forte dolore al grembo ed essere corsa in pronto soccorso, ha dovuto affrontare un parto naturale, pur sapendo che il bimbo era già deceduto.

Bimbo morto in grembo, inchiesta per omicidio colposo

Sulla drammatica vicenda indaga la Procura di Roma, che ha aperto un'inchiesta per il reato di omicidio colposo. Al momento nessun nome compare nel registro degli indagati. Un atto dovuto, per permettere agli investigatori di andare a fondo nella questione e verificare cosa si sia verificato durante la fase finale della gravidanza, per capire perché l'ultimo esame al quale è stata sottoposta la donna non avrebbe rivelato probelemi.

Disposta l'autopsia sul feto

A denunciare l'accaduto i genitori del bimbo deceduto, che si sono recati in caserma e hanno raccontato i fatti ai carabinieri del Commissariato Monteverde. Ora sarà necessario accertare le cause che hanno provocato il decesso e a tal proposito, l'Autorità Giudiziaria ha disposto l'autopsia sulla piccola salma. I risultati degli esami autopstici sveleranno infatti perché il bimbo è morto, se ci sia stata una sofferenza fetale e se si sarebbe potuto intervenire.