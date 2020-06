in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Un macabro ritrovamento è stato fatto nel pomeriggio di oggi – lunedì 15 giugno – su via Aurelia a Roma. Qui, nel terreno di una concessionaria, è stato rinvenuto il corpo di un nuovo in avanzato stato di decomposizione. Apparentemente il cadavere non presenterebbe segni di violenza evidenti sul corpo, ma sarà l'autopsia disposta dal magistrato di turno a stabilire con certezza le cause del decesso. Non sono note le generalità dell'uomo trovato senza vita, sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del Commissariato Aurelio e il personale della scientifica per i rilievi del caso. L'area è stata transennata e il corpo trasferito in obitorio. Sono in corso le indagini per stabilire cosa sia accaduto e l'identità del cadavere.