in foto: Coronavirus

Dal rischio chiusura alla battaglia in prima linea contro il coronavirus. Rischia, rischiava forse, seriamente di fallire l'ospedale Columbus di Roma, 258 posti letto e 750 dipendenti tra medici, infermieri e amministrativi. Ora affiancherà lo Spallanzani nella lotta al virus e diventerà Covid Hospital 2, un ospedale interamente dedicato ai pazienti in arrivo per essere curati dall'infezione. A novembre era scaduto il contratto d'affitto dell'ospedale dopo anni di crisi. Nel 2015 il Policlinico Gemelli intervenne per salvare l'ex clinica e per garantire la continuità aziendale e sanitaria e per questo ne aveva rilevato la gestione con affitto fino al 31 ottobre 2019. Ora, come detto, tutto il personale sarà impegnato a combattere l'epidemia e il Columbus sarà il secondo centro di riferimento nel Lazio dopo l'ospedale Spallanzani.

L'ospedale Columbus affiancherà lo Spallanzani: sarà Covid Hospital 2

"Il Covid-2 sarà allestito al Columbus, struttura esterna rispetto al Gemelli. Sulla base di quanto appena annunciato il Policlinico conferma di essere una componente importante del sistema sanitario regionale dando la propria disponibilità e mettendo al disposizione il Columbus. Questa logica ci consente di proseguire il ruolo di ospedale generalista e concentrare alla Columbus tutta l'attività Covid, ci consentirà di poter continuare ad accogliere i pazienti. Ci sarà un accesso dedicato al Covid al Pronto Soccorso che eventualmente saranno spostati al Columbus", ha detto il direttore generale della Fondazione Policlinico Gemelli Marco Elefanti nel corso di una conferenza stampa in Regione Lazio. "Questo consentirà rapidamente insieme al lavoro dello Spallanzani di passare da 518 posti attuali di terapia intensiva a 675, con 157 posti dedicati alle malattie infettive e dedicate all'emergenza Covid. Questo è un elemento molto importante per noi, di natura strategica", ha aggiunto l'assessore Alessio D'Amato.