Chiude lo storico ristorante Lo Zodiaco di Roma, conosciuto soprattutto per la sua vista mozzafiato che si estendeva dal Centro Storico dell'Urbe fino ai Castelli Romani. Lo ha annunciato il proprietario, Fabio Del Buono, intervistato da Roma H24. In molti, in questi giorni, si chiedevano quando avrebbe riaperto vista la fine della pandemia anche nel Lazio. Ma in realtà poco prima che arrivasse il lockdown dell'Italia, sul ristorante pendeva una sentenza di fallimento, che solo oggi è stata resa pubblica.

Si tratta della sentenza numero 177/2020 del Tribunale ordinario di Roma, risalente allo scorso 4 marzo, pochissimi giorni prima della quarantena dell'intero paese: i giudici avevano dichiarato il fallimento della Zodiacoroma s.r.l. e nominato giudice delegato Margherita Libri. La sentenza è stata affissa all'ingresso del ristorante, diventando così di pubblico dominio. Al di là dunque della pandemia da coronavirus, il destino dell'attività era già segnato. Tantissimi, sui social network, i commenti di chi conosceva bene il locale, che con la sua vista mozzafiato dal Monte Mario dominava la Città Eterna. Particolarmente noto anche l'attiguo Viale degli Innamorati, conosciuto e apprezzato perfino da Johann Wolfgang von Goethe, proprio per la vista panoramica su Roma. Difficile ora sapere cosa accadrà in futuro: non è escluso che, vista la zona, non possa in futuro essere riaperto da nuovi proprietari e imprenditori. Ma per ora, Roma e i romani fanno i conti con la perdita di uno dei suoi luoghi simbolo, apprezzato fino alla fine: le recensioni più recenti, infatti, sono proprio di inizio marzo, ovvero degli ultimi giorni di apertura.