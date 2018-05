Russell Crowe, l'attore protagonista del celebre ‘Il Gladiatore' del regista Ridley Scott, giocherebbe nel centrocampo del Liverpool. Parola dell'allenatore dei ‘reds' Jurgen Klopp, intervistato ieri da BT Sport. "Con alternative limitate a centrocampo, Klopp chiama Crowe", si legge sul tweet pubblicato dalla televisione. Ma la stella australiana non ci sta: "Squadra sbagliata. Forza Roma!", risponde sempre su Twitter.

Il Gladiatore , pellicola del 2000 premiata con cinque premi Oscar, è un film particolarmente amato dai tifosi della Roma. Per anni la squadra giallorossa è entrata in campo allo stadio Olimpico con le note proprio della colonna sonora del film composta da Hans Zimmer. Questa estate, per esempio, al Circo Massimo di Roma verrà proiettato il film su un maxischermo e un'orchestra eseguirà la colonna sonora dal vivo. Tra l'altro, a pochi mesi dall'uscita del film la Roma vinse il terzo scudetto della sua storia.

Durante una sua visita a Roma Russel Crowe e l'ex capitano e numero 10 della Roma Francesco Totti si incontrarono al Colosseo e il fuoriclasse giallorosso donò una sua maglietta autografata all'attore. Saranno contenti i tifosi romanisti del sostegno di Crowe in vista della semifinale di ritorno di Champions League in programma questa sera allo stadio Olimpico.