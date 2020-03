in foto: Immagine di repertorio

Ha danneggiato cinque automobili parcheggiate in strada nella periferia Est di Roma, dopo aver litigato con la sua fidanzata nel giorno della sua festa di compleanno. A finire nei guai uno studente romano, che i carabinieri hanno denunciato a piede libero con l'accusa di danneggiamento aggravato. Secondo le informazioni apprese i fatti risalgono alla scorsa notte, lunedì 9 marzo, i due giovani a spasso in strada lungo via dei Monti Tiburtini, hanno iniziato a discutere animatamente.

Danneggiate cinque auto

Una lite scaturita per futili motivi al culmine della quale il diciassettenne perso il controllo e ha dato in escandescenze iniziando a comportarsi in modo violento. Il ragazzo ha iniziato a colpire le auto parcheggiate lungo la strada, danneggiandone cinque. A dare l'allarme i residenti, che accorsi alla finestra delle loro abitazioni, attirati dalle urla e dai rumori in strada, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Il diciassettenne denunciato a piede libero

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Casalbertone. I militari arrivati in via dei Monti Tiburtini hanno sorpreso il minorenne mentre ancora colpiva le auto alle quali aveva rotto gli specchietti retrovisori. Subito lo hanno fermato e identificato. Il diciassettenne ha ricevuto una denuncia a piede libero all'Autorità Giudiziaria ed è stato riaffidato ai familiari.