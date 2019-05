in foto: Foto da Google Maps

Un uomo è morto a seguito di una lite scaturita nei pressi del benzinaio Kerapetrol in via Ostiense 1407 a Vitinia, frazione di Roma, nel territorio del municipio IX. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 28 maggio. Secondo le informazioni apprese la vittima avrebbe avuto una discussione accesa con qualcuno che si trovava in suo compagnia, ed erano tutti ubriachi. L'uomo sarebbe stato spinto a terra da una o più persone, avrebbe battuto la testa ed è morto. A dare l'allarme alcuni passati, intorno alle ore 18, che hanno notato il corpo riverso al suolo privo di sensi e, preoccupati per le sue condizioni di salute, hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza. Nel frattempo i poliziotti stanno ascoltando le testimonianze di due persone che pare siano coinvolte nella vicenda. Secondo alcuni testimoni sarebbero stati proprio loro a cercare di soccorrerlo subito dopo l'accaduto e a chiamare aiuto.

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso l'uomo tentando di rianimarlo, ma senza successo, purtroppo non c'è stato altro da fare se non constatarne il decesso. Presenti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Paolo ed Esposizione, che hanno svolto i rilievi scientifici necessari al caso e che indagano sull'accaduto. I poliziotti hanno svolto un sopralluogo in zona, cercando elementi e indizi per capire cosa sia successo. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza di zona, che sono state sequestrate. Le registrazioni potrebbero infatti aiutare gli agenti a ricostruire la dinamica dell'accaduto.