in foto: Foto d’archivio – Tram 19

Atac informa su Twitter che a causa di un guasto tecnico le linee tram 5,14 e 19 sono temporaneamente sospese da piazza Caballini, zona Pigneto, e Porta Maggiore. Le tre linee di tram sono sostituite da un bus tra Porta Maggiore-Gerani/Togliatti. Il tram 5 parte da piazza dei Gerani a Centocelle, percorre la Prenestina e arriva alla Stazione Termini. Stesso percorso per il 14, ma con partenza da viale Palmiro Togliatti, e il 19, che parte a Centocelle, ma arriva fino a piazza Risorgimento.

Tram 19 sospeso per lavori dal 6 luglio: attivi bus sostitutivi

Roma Servizi per la Mobilità informa che da lunedì 6 luglio a venerdì 24 luglio il tram 19, proveniente da piazzale dei Gerani, limiterà le sue corse a Valle Giulia. Da Valle Giulia e fino a capolinea a piazza Risorgimento saranno in strada bus navetta sostitutivi. Questo a causa di lavori di manutenzione sulla pavimentazione delle sedi tranviarie in viale delle Milizie, tra via Barletta e piazza delle Cinque Giornate.

Modificati gli orari della ferrovia Roma-Lido

Sempre su Twitter l'azienda informa che, per quanto riguarda la Roma-Lido servizio modificato, le prossime partenze da Porta San Paolo sono: 17.20-17.40-18.00 da Colombo: 17.30-17.38-17.45-18.00-18.15-18.45.