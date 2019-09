in foto: Immagine LaPresse

Libri di scuola gratis o scontati per l'anno 2019/2020 a Roma. A darne notizia la sindaca Virginia Raggi, che ha diffuso una nota sulla sua pagina Facebook: "Una notizia importante per molti studenti romani e per le loro famiglie: è stato infatti pubblicato l'avviso sulla distribuzione dei Buoni Libro". Il buono permetterà l'acquisto dei libri di testo a un prezzo minore, con una gratuità parziale o totale. Sarà possibile richiederli online fino al 30 novembre 2019 compilando un modulo sul portale di Roma Capitale. Il buono potrà essere utilizzato, entro e non oltre il 20 dicembre 2019, per l'acquisto di libri di testo nelle librerie convenzionate.

Chi può avere libri di scuola gratis o scontati

Per poter usufruire dell'agevolazione è necessario che i ragazzi appartengano a nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a 10.632,94 euro. Potranno avere libri di testo gratis o scontati gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, residenti nel territorio di Roma Capitale. Per gli alunni che risiedono a Roma ma frequentano scuole di altri Comuni la domanda dovrà ugualmente essere presentata, nei tempi previsti, attraverso la procedura on line ed è possibile scegliere se utilizzare il codice-PIN presso una delle librerie convenzionate con Roma Capitale o acquistare direttamente i testi altrove e presentare successivamente al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici istanza di rimborso. Chi lo richiede dovrà utilizzare i buoni libro personalmente, o mediante delega, con un documento di identità.