È grave un giocatore di Basket statunitense che si allenava con la Virtus Roma, rimasto ferito dopo una caduta dal balcone di un palazzo in via Ermanno Wolf Ferrari. Liam Farley, 24 anni, era nella Capitale de qualche settimana e giocava nella squadra capitolina in attesa di qualche contatto sportivo. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente ma secondo le prime informazioni apprese pare che il ragazzo abbia perso l'equilibrio perché aveva bevuto. Per cause ancora da accertare, il giovane sportivo sarebbe precipitato dal balcone, la caduta tuttavia sarebbe stata attutita da una tettoia ma le sue condizioni di salute sono parse fin da subito critiche. A dare l'allarme i presenti che hanno telefonato al 112. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza è intervenuto il personale sanitario che lo ha soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale Grassi di Ostai, dove al momento si trova ricoverato in prognosi riservata.

Presenti gli agenti del Commissariato del Lido che indagano sul caso. Pare che Liam al momento dell'accaduto si trovasse in compagnia di amici e stesse trascorrendo il tempo in allegraia, quando improvvisamente sarebbe precipitato davanti ai loro occhi. I poliziotti hanno ascoltato le testimonianza dei presenti per cercare di ricostruire la dinamica dell'episodio e capire se si sia trattato di un incidente, durante il quale il ragazzo abbia perso l'equilibrio, ma al momento nessuna pista è esclusa.