in foto: Aggressione a un autista della linea 314 di Roma Tpl

Ennesima aggressione a un autista di un mezzo pubblico. Questa volta è accaduto al conducente di un bus della linea 314 (che parte da largo Preneste e arriva a Castelverde) gestita da Roma Tpl. Nella tarda serata di ieri, all'altezza di una fermata in via Fosso dell'Osa, un uomo voleva salire a bordo del mezzo con la bicicletta, ma il regolamento lo vieta e l'autista ha quindi deciso di non farlo entrare. L'altro avrebbe chiamato alcuni amici, due o tre persone. "Uno reggeva la porta per non farla chiudere e un altro è salito con un manganello tipo sfollagente ed ha cominciato a spaccare vetro parabrezza, vetro cabina di guida. L’autista è rimasto ferito al braccio dai vetri ma niente di grave", ha riferito un testimone.

Le precedenti aggressioni agli autisti dei bus

Per le sempre più frequenti aggressioni a bordo dei bus del servizio pubblico, la scorsa settimana i sindacati hanno proclamato uno sciopero di due ore e avevano elencato solo gli ultimi episodi di una lunga serie: il 19 settembre è stato aggredito un conducente Cotral sulla linea di Bracciano, il 20 settembre aggredito sulla linea 46 un conducente della rimessa Portonaccio (Atac), il 23 settembre si sono verificate due aggressioni: la prima a un conducente del Cotri (Roma Tpl) sulla linea 013 e la seconda a un conducente di Tor Vergata (Atac) sulla linea 654.